▲ 【大行看法】港股基金贏家宏利謝企剛： 科企監管非扼殺行業 下半年降溫

中資科企監管消息浪接浪，科技股跌勢未止。港股基金贏家、宏利投資管理大中華區股票部高級組合經理謝企剛接受本報訪問時認為，今輪的科企監管自去年10月開始，中央整頓行業的目的並非要勒死行業發展。謝企剛表示，某些大型科企資本過大，衍生出其他問題，「二選一」行為早已引來很多投訴，例如涉及銀行體系的監管，才迫使中央出手整頓行業，要求企業自查自改。

「此輪監管源於去年10月，參照2018年的手遊監管持續約3個季度的經驗，預期要延續至下半年，監管消息才會逐步冷卻。」

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市場憂慮監管會影響科企經營前景，謝企剛稱，科技產業鏈可創造就業，對於中小企及消費者來說相當重要，只是某些企業的做法引致市場壟斷，因此中央要出手管一管，相信「中央不會勒死某一行業的發展，這不是中國的做法」。

謝企剛稱，基金早前減持科技股，因行業基本面出現變化，市場競爭亦加劇，目前已基本完成將部分資金從增長股調配至價值股的行動。「去年增長股佔比約60%至80%，價值股只有20%至30%，今年增長股比重降至約50%。」

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「睇盈利好難買科技股，要視乎企業處於哪一個發展階段，若用戶基礎擴大、增長加快、市場佔有率上升，未來兩至三年業績就會有改善。」謝企剛稱，揀選科技股時，要留意用戶增長、月活躍用戶比例、市場排名、管理層等資料，再作綜合分析。

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編輯：陳韻妍