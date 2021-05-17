【Good Food,Good Mood@iM網欄】明日之星快閃限定晚餐 William Lau @Test Kitchen

大學畢業後第一份長工任職酒店，當時一位前輩與我分享他的經驗之談：「當你身在高位時，最重要是為自己找『好幫手』，千萬不要怕『教識徒弟冇師傅』，要慷慨地教導及提攜後輩，這樣做事才更有效率，亦可把優良傳統傳承下去。」我對他這段話十分「上心」，亦成為我日後待人的原則。說起前輩與後輩的關係，Arbor主廚Eric於15歲時由洗碗工做起，沿途憑著勤奮的性格及天賦受到不少名廚器重，最後成為米芝蓮二星廚師。成名後，他亦不忘提攜後輩，最近便穿針引線，為他在Arbor的好幫手William Lau引薦，讓他於4月在Test Kitchen舉辦一連三晚的快閃晚餐，獨當一面。

William是土生土長的香港人，曾到澳洲升學，師承George Scott Toft及Jean-Denis Le Bras，由舊文華Pierre到置地文華Amber，再於Arbor成為Eric的左右手，成績有目共睹。今次快閃晚宴，一開賣便售罄，我有幸獲得兩位，萬分期待。

Eric的麵包及牛油一向是我心中的no. 1，估不到William的麵包亦不遑多讓，新鮮酸種麵包外脆內軟，配上用本地農場出產的酸模（sorrel）所製作的牛油，當中加入了法國柑橘類植物conbawa，其香味竟然有點像泰國的香茅，芬芳在口腔盤旋，十分清新俐落。

接著是「100％ cauliflower」，William建議先飲那杯晶瑩剔透的椰菜花清湯，清湯頂部浮著幾朵烤椰菜花油，旁邊是精緻的椰菜脆片，脆片頂著椰菜花忌廉及用椰菜花芯製成的花形圖案，整道菜只用椰菜花製作，卻嚐到不同程度的甜及完全不同的口感，別出心裁。

接著是煙燻鰻魚，鰻魚本身香濃且油份充沛，底部是生／熟青椒沙律，以特級初榨橄欖油及檸檬汁造成醬汁，加了點牛油果蛋黃醬，配搭青椒啫喱及Stracciatella芝士，是簡單而美味之作。

把來自法國的藍蝦用啤酒漿炸脆，壓著用蝦殼製成、帶微辣的蛋黃醬，旁邊配上一碗沙律，中心的酸模沙巴雍微酸，惹味之後又是一抹清新。

用西洋菜及菠菜造成的意大利雲吞，旁邊的貝類每天由市場新鮮選購，當晚的「幸運兒」是花甲皇及車厘蜆，沐浴在西洋菜、蜆肉及白酒濃湯之中，William不停提我們要趁熱食，暖笠笠的，鮮甜又窩心。

主菜是鹿兒島A4和牛肉眼，4kg的牛肉去除所有筋及多餘脂肪後只剩下1.5kg，肥美豐膄，入口即溶；一旁的當季朝鮮薊中心也釀入和牛和蔬菜餡料，加上朝鮮薊蓉及冬筍，飽上加飽。

甜品方面有「無添加」的新鮮蘆薈，配搭酸酸甜甜的蘋果啫喱及冰凍乳酪，味道清爽怡人。趣事一則，我曾多次移動甜品以尋找最佳拍攝角度，事後William告訴我所拍的居然是甜品背面，抱歉抱歉。

餐後美點是酥皮泡芙，那個酥皮有點像港式菠蘿包的脆皮，中心的忌廉加入了羅勒，羅勒味道強勁，泡芙上的裝飾像極了鹿角，甚有聖誕氣氛。

為期三晚的快閃活動完滿結束，大家以後要找William請到Arbor嚕！

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