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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】牡丹猶如一幅國畫，花語只有雍容華貴嗎?

名人薈萃 08:31 2021/05/16

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牡丹稱之為「百花之王」，自古就被稱為中國的國色天香，是中國的國花。在中國富貴和吉祥的化身，深受國人的喜愛，被評為中國十大名花之二。

 

牡丹從唐朝時期開始盛行，直到現在被民間的很多人給稱為「國花」。牡丹花繁花似錦、絢麗燦爛，其美麗花姿讓人為之傾倒，雍容典雅。牡丹是國畫花卉中經常描繪的題材，歷朝歷代的詩人畫家們有着很多讚美牡丹的詩句和畫作，意義不僅在於牡丹美麗的外表還在於寄託詩人與畫家的情感。

 

最近牡丹開得特別燦爛，原來牡丹吸水後，愈開愈大，特別燦爛。 上星期，Flora Rabbit 在旺角花墟購買了一束粉牡丹，十分便宜。一束粉牡丹共有6枝，插進花瓶後，非常吸水，愈開愈大! 而且放5日都保持得很燦爛。Flora Rabbit將牡丹插入景德鎮花瓶，簡直是天衣無縫!

牡丹是傳統中國畫中出現最多的花，不僅是富貴和吉祥，還是代表高貴優雅之意

 

筆者在花墟見到除了粉牡丹，仲有紫牡丹、紅牡丹和白牡丹。不如大家可以睇下唔同顏色代表咩花語。

 

牡丹的花語一般是圓滿、濃情、富貴、吉祥、幸福、雍容華貴、國色天香，但不同花色的牡丹，其花語亦有所不同。

 

紅牡丹：花型寬厚的紅花，被稱為百花之王，花語是『富貴、圓滿』。

 

紫牡丹花語：好運、浪漫，姻緣美滿

 

粉牡丹花語：雍容華貴、成熟、含蓄、美麗動人

 

Flora Rabbit的景德鎮花瓶簡直是天衣無縫，猶如一幅國畫

 

黃牡丹花語：:亮麗富有而華貴、永恆、大氣、生機勃發

 

藍牡丹花語：優美浪漫，清新高雅

 

黃牡丹：亮麗富有而華貴。

 

秋牡丹：生命、期待、淡淡的愛。

 

綠牡丹：生命、期待、淡淡的愛、用心付出。

 

白牡丹：高潔、端莊秀雅、儀態萬千、國色天香、守信的人，是對女人的最高讚美，是女人心中最心儀的禮物。

 

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

Facebook: Flora Rabbit

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撰文 : Flora Rabbit(周嘉瑩)

欄名 : FloraRabbit愛生活

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