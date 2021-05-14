【大行報告】瑞銀料內地材料板塊強勢頭難以持續 一舉降中鋁及江銅至「沽售」評級

瑞銀發表研究報告指，料內地材料板塊表現難以持續強勁，並調整相關股份的投資評級及目標價，行業首選為紫金礦業（02899）、中國宏橋（01378）及鞍鋼（00347）。而對商品價格有最高直接敞口的股份轉趨審慎，將中國鋁業（02600）及江西銅業（00358）投資評級由「買入」一舉降至「沽售」，另將中國神華（01088）評級由「買入」降至「中性」，因考慮到其盈利增長乏力。

報告指，基本材料板塊年初至今累升逾30%後，其風險回報已變得較不吸引，而近期的正面催化劑，包括中國以外強勁需求、價格復甦，以及「碳中和」政策下生產削減，都已經充分反映在股價上，現時未看到有下一個正面催化劑可進一步推高板塊估值。

瑞銀對相關資源股最新投資評級及目標價﹕

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該行補充，現時中國以外地區的原材料價格普遍高於中國境內，環球投資者應該已留意到中國以外正在進行疫情後補充庫存。中國減碳將限制額外產能，但料應逐步推展，以避免過分推高商品價格，以致影響下游製造業盈利能力，而待這兩大因素浮面後，板塊的強勁表現難以持續，料今年已是周期頂峰而不是「超級周期」的開始。

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記者：郭秀慧