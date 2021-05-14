  • 29°C
香港時間 : 2021514日 (五) 21:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】瑞銀料內地材料板塊強勢頭難以持續 一舉降中鋁及江銅至「沽售」評級

股樓投資 21:39 2021/05/14

分享：

瑞銀發表研究報告指，料內地材料板塊表現難以持續強勁，並調整相關股份的投資評級及目標價，行業首選為紫金礦業（02899）、中國宏橋（01378）及鞍鋼（00347）。而對商品價格有最高直接敞口的股份轉趨審慎，將中國鋁業（02600）及江西銅業（00358）投資評級由「買入」一舉降至「沽售」，另將中國神華（01088）評級由「買入」降至「中性」，因考慮到其盈利增長乏力。

報告指，基本材料板塊年初至今累升逾30%後，其風險回報已變得較不吸引，而近期的正面催化劑，包括中國以外強勁需求、價格復甦，以及「碳中和」政策下生產削減，都已經充分反映在股價上，現時未看到有下一個正面催化劑可進一步推高板塊估值。

瑞銀對相關資源股最新投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +9
    +8

該行補充，現時中國以外地區的原材料價格普遍高於中國境內，環球投資者應該已留意到中國以外正在進行疫情後補充庫存。中國減碳將限制額外產能，但料應逐步推展，以避免過分推高商品價格，以致影響下游製造業盈利能力，而待這兩大因素浮面後，板塊的強勁表現難以持續，料今年已是周期頂峰而不是「超級周期」的開始。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

碳中和 商品 經濟 買入 目標價 紫金礦業（02899） 中國鋁業（02600） 中國宏橋（01378） 江西銅業（00358） 大行報告

上一篇文章

【股市熱話】 50倍槓桿出事 20歲網民炒燶柴犬幣 10分鐘輸70萬

下一篇文章

【網絡攻擊】微軟安全情報團隊提醒 航空業可能成惡意軟件製作者下一目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡