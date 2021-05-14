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【樓市現象】十大屋苑本周末錄572組預約　睇樓量按周上升6.9%

股樓投資 21:02 2021/05/14

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宅部總裁陳永傑表示，5月樓市繼續向好，隨著疫情緩和，日前連續多日本地零確診，對樓市帶來正面推動，市民放心外出睇樓，加上近期市場正面消息增加，如美國經濟正復蘇、低息環境持續等，均利好樓市。本月新盤銷情熾熱，部份向隅客率先回流二手，相信本月二手市況穩步造好。

睇樓量升幅最高的新界區，三個指標屋苑睇樓量全綫上升，升幅由8.3%至20%。沙田第一城暫錄屋苑本周末錄約65組睇樓量，較上星期升5組。嘉湖山莊則錄約140組睇樓預約，按周增加17%。映灣園睇樓量升幅最高，錄12組預約，按周升20%。

港島區方面，太古城本周末錄得預約睇樓量30組，康怡花園錄得預約睇樓量60組，仄者數據皆與上周相約。而海怡半島錄50組預約睇樓，屬港島區升幅最大，按周增11.1%。中原楊文傑表示，二手交投氣氛依然熾熱，盤源持續被消化，優質放盤均以理想價成交。

延伸閱讀︰

【樓市故事】良心業主見買家有誠意　減價50萬以1,000萬賣樓　方便買家承造高成數按揭上車【下一頁

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九龍區方面， 黃埔花園睇樓量錄60組預約，較上周升2成；新都城及麗港城睇樓量分別錄50組及55組，按周維持不變。十大屋苑中唯一錄睇樓量跌幅的美孚新邨，數據按周跌9.1%，錄50組。中原袁顯岸表示，本周末仍有多個新盤推售，幸客源不盡相同，對區內二手睇樓氣氛影響不大。其中，黃埔花園每呎實用叫價進一步微升至18000元水平，但相信在大牛市下，買家為免遲買會貴，遇上合價心水戶仍會加快入市步伐，料區內二手交投持續暢旺。

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撰文 : 謝昕蕎

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