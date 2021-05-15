【AirTag】 AirTag實測好用 或成不法份子的犯罪工具 ?

提到蘋果新產品，相信大家自然會想起剛於發布會上推出的無線藍牙追蹤器AirTag，一大功能為可以幫助用家快速找回遺失的物品，不過有外國媒反而憂慮產品的優點，反成犯罪工具。

《華盛頓郵報》記者Geoffrey Fowler較早時親身實測AirTag後，認為產品方便且準確度亦相當不錯，可是Geoffrey Fowler卻指出這種便利帶來的反效果-安全問題，他指出假若有不法分子要把Airtag放在他人身上，並用以追蹤其位置是輕易的。

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Geoffrey Fowler亦跟其他同事合作測試，將AirTag放在其他人的隨身物品內，並嘗試追蹤為期一星期及試其準確度，而他表示自己於市內踏單車閒逛時，AirTag隔數分鐘便發放其他人的位置。雖然蘋果官方指出，一旦AirTag跟連結的iPhone失聯3日，便會發出聲響提示，惟看來未必阻止不法分子的潛在犯罪行為。

另一方面，蘋果雖然有反跟蹤功能，即當附近出現未登記AirTag時會提醒用戶，惟Geoffrey Fowler指並非所有用戶都可使用此功能，因此他促請蘋果需進一步保障用家安全。

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責任編輯: 陳子謙