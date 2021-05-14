【港股追蹤】敏華控股去年盈利增近兩成 料內地市場收入佔比持續提升

敏華控股（01999）公布截至3月底的去年業績，期內盈利按年增17.5%至約19.3億元，收入按年升35%至164.3億元。整體毛利率按年跌0.3個百分點至約36.1%。末期息每股派16仙。敏華控股全日升7.1%，報16.3元，成交2.7億元。

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公司主席黃敏利表示，近年內地市場的收入佔比擴大，上財年內地品牌銷售業務佔整體銷售更突破60%，料佔比將持續提升。未來公司會積極增加生產線及擴建工廠，提升產能，並尋求收購高端品牌傢具商的機會，以打開高端市場。

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他續指，因過去2至3年公司加大對廠房的投資，故影響到派息水平，但由上財年起已回復平穩派息政策。

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