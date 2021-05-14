【理財通】銀公：正研究理財通諮詢文件　為業界帶來龐大機遇

▲ 香港銀行公會主席施穎茵。（資料圖片）

內地監管機構上周發布「跨境理財通」諮詢文件，理財通預計下半年初啟動。香港銀行公會對此表示歡迎，正研究意見稿並繼續與各持份者保持溝通，讓措施能夠適時實施，而銀公的專責委員會將繼續探討業界在區內的發展空間。

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銀行公會指，香港多年來在連繫內地與國際金融市場當中擔當關鍵角色，而即將推出的理財通，將有助推進大灣區內的業務協作，進一步便利區內跨境投資和金融合作，以及推動人民幣國際化，鞏固香港國際金融中心的地位。

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銀公續指，大灣區2019年的經濟規模已達1.7萬億美元，估計至2030年將擴大至4.6萬億美元，當中金融服務業的發展潛力不容少覷，將為香港銀行業界帶來龐大機遇。

銀公：消費券刺激增長 宏觀經濟仍存不確定性

香港方面，港府今日公布第一季本地生產總值（GDP）修訂數字，上調至7.9%。銀公表示，隨著本地疫情緩和，香港經濟的確初見起色，結束連續六個季度的經濟收縮，又相信支援措施及電子消費券支持下，香港經濟下半年的增長動力會加強。

但公會提醒，經濟復蘇需時，由於宏觀經濟仍然存在多項不確定性，資本市場的資產價格無可避免受影響，出現較大波動。利率方面，銀公估計超低利率的環境將會維持一段時間。

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銀公：銀行可積極考慮預約團體接種疫苗

金管局總裁余偉文月初開腔指，憂慮香港疫苗接種率低或削弱競爭力。銀公早前已呼籲銀行業界，盡量便利員工接種疫苗，公會最新表示若會員銀行認為適合，可以積極考慮按有關當局的指引，預約團體接種疫苗，讓員工有多個選擇。

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編輯：趙穎妍