【山地悠遊人生@iM網欄】智利文化首都 塗鴉藝術殿堂

智利有一座歷史悠久的城市叫Valparaíso，離首都聖地牙哥一個多小時車程， 以陡峭的纜車和色彩繽紛的懸崖邊房屋而聞名，並被命名為「智利文化首都」， 是到智利的必遊之地。 當時到達Valparaíso ， 只計劃了兩天行程， 定了兩晚旅館， 結果第二天早上在市中心逛了一圈， 就愛上了這座古老滄桑之城， 最終捨不得走， 一住就是28天，還意猶未盡， 要不是趕著去坐遊輪， 可能會住更長時間！

在19世紀，Valparaíso曾經被稱為“南美瑰寶”， 是世界上最重要的港口城市之一。當時大量的歐洲移民在這座城市留下印記，到處可見歐洲風格的建築及文化，其中多數聚集在市中心的索托馬約爾廣場 Plaza Sotomayor 附近。 但隨着1914年巴拿馬運河開通，大型輪船不再繞道麥哲倫海峽，Valparaíso的重要港口地位逐漸下降。現在南美瑰寶已經沒落， 但它仍然是智利最重要的港口，部分大噸位貨輪， 因無法通過巴拿馬運河，仍然需要經過Valparaíso 。

Valparaíso整個城市就像歷史博物館， 舊城區在2003年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。跟很多城市相反，Valparaíso的富人居住在港口的大街， 窮人無法負擔港口邊的房價，只好往山上移居，當時山上沒有水電， 貧民用貨櫃箱和鐵皮依山而蓋貧民窟， 而且逐步繁衍， 越來約多，曼延三個山頭，密密麻麻。而且經常發生自然災害， 如地震和火災，曾經一度遭到破壞。 但山上風景絕美，在過去20年裡，成為塗鴉藝術殿堂，任何地方都被各色各樣一的街頭藝術所覆蓋。 色彩繽紛的顏色跳躍在不同的建築物或牆上，繽紛熱情有創意，無數特色小店及咖啡館，讓遊人流連忘返。

Valparaíso是理想的優遊之地，走在街上像探險，隨時尋到寶藏。由於建築都是依山而蓋，巷弄中階梯多，階梯也成了畫家們的畫布，成為創作的地點，沿著山坡往上走，慢慢開始有了許多特色的塗鴉出現，塗鴉有時是連續一大片， 更多是獨立藝術家的趣味獨創。

Valparaiso 翻譯為中文是「天堂谷」， 盛產海鮮，我買過最便宜＄0.5美金一隻爆膏活蟹。 我喜歡迷失在充滿街頭藝術的小巷中，累了停下來喝海鮮湯和雞尾酒。 另外值得一提的是這裡的葡萄酒，品種多樣，一般$2美金一瓶， 味道不錯，性價比超高。

▲ 不論大小，0.5美元一隻蟹



建議最少在Valparaiso逗留2天，最好的交通方式就是步行、古老的公車和纜車也必需一試。在這裡蹓躂就像穿越時空，路上的公車還是早期的電車系統，有機會一嘗最古老的纜車（電梯），費用很便宜，一次大約＄0.4美金。

有時間一定要參加Valparaíso免費導覽 Tours 4 Tips，每天早上10點和下午3點， 免費3小時的英文城市導覽，名義上是免費，但是在參觀結束後需要給嚮導小費，一般隨意給＄5～10美金。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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