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【網購創業@iM網欄】新手創業迷思 開網店VS搞市集

股樓投資 09:33 2021/05/14

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疫情後經濟不佳，全港大小企業生意淡薄，打工仔要求老闆加人工難如登天。既然加薪無望，不少打工仔求人不如求己，以自己的工餘時間（或上班扮工時間）來建立副業，而手作、零售往往是最受這些創業者歡迎的行業，尤其手作市集近年成行成市，看似成本低、容易做，往往會成為試水溫的工具。

【網購創業@iM網欄】經營網店客服最費時 快速應對客人的關鍵

阿Ken也是過來人，曾經一心經營實體零售店，可惜在店租及貨物成本等的壓力下失敗收場，市集所需的成本雖少，但上述的固定成本也不少得。在新年時，阿Ken便有一些朋友在西環的一個市集賣海味，場租不算太昂貴，大約是六天3400元，當時她入了20000元貨，最後賣出75%的貨物，計及物流、人工等其他非固定成本，「搞手都是只求打個和」。

很多創業者都看中市集擺檔小本經營，可作為試水溫的工具，但何不選擇零固定成本網店創業？當時阿Ken也向他們灌輸相關的概念，也希望了解他們的想法，發覺他們最看中是市集可確保人氣（其實不然），旺丁旺財，而網店只有零零丁丁十餘個Like，難以弄得風生水起。

不要以為網店的入場門檻很高，阿Ken上課時經常要求學員在網店開設首一個月內，便叫上三姑六婆讚好你的專頁，只要Page Like達到150便可以發展成初具規模的網店。當然每人有自己看法，但阿Ken的經驗來看，當達150人Like你的網店專頁時，批發商已很樂意給你一些Sample和優惠。

沒錯，網店成功的關鍵不是專頁的Like數多寡，阿Ken推薦的社交平台網購，當中推銷產品的關鍵是社交平台廣告，因此廣告設定、文案、設計才是重點。再者，網店主最好也應在專頁中「出樣」、「出聲」，因為當網民知道你的身份，自然會對你產品信心大增，而且對你亦能對產品優劣現身說法，吸引消費者。

屈沛傑（阿Ken）

人生經歷兩次創業，首次創業開設廣告公司，令我學懂管理員工並非易事；二次創業經營麝香咖啡，令我學懂坐重貨而沒有足夠收入支持，只會坐食山崩。兩次創業失敗造就第三次網購創業成功，成功達成財務自由。阿Ken總結多年網購經驗，近年開設網購課程，希望令各位飽受工作煎熬的打工仔也可憑網購「無痛創業」，一起步上財自之路。

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