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【樓市故事】租客變身業主　只為仔女着想　花630樓買將軍澳三房居屋

股樓投資 20:10 2021/05/14

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樓市續旺，買家加快入市，擔心遲買更貴，個別買家為讓子女有更好的居住環境，不惜由租客，變身成業主，購入三房單位。 

美聯物業林振聲說，坑口富寧花園4座低層H室，實用面積592平方呎，三房間隔，今年一月放盤，原叫價640萬元，及至近期，終以630萬元易手，實用呎價10,642元，屬市價成交。代理續說，買家為區內租客，因有小朋友，約一、兩歲大，所以想買三房單位。

    點擊圖片放大
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從代理提供的相片可見，單位位於低層，外望樓景，而裝修尚算企理。資料顯示，原業主於2000年1月以約160萬買入單位，現帳面獲利470萬，物業期內升值約294%。

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撰文 : 黃卓賢

居屋 富寧花園 將軍澳 美聯物業

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