【玄人‧峰語@iM網欄】了解自己五行特質順勢而行

很多人在算八字時，會有一種先入為主的認知，認為相生自己的五行就是好的，洩弱或剋制自己的五行就是差的結構了。所以，我好多時為人算命時，一旦提到命主有很多貴人或很多生旺自己的五行便如獲甘露；反之，一聽到自己受洩受剋，就不知如何是好。八字的核心理論，除了講求平衡外，就是將五行的本質提升至最佳狀態，所以生、剋、制、洩等字眼，在八字的世界是沒正反，只是一個工具及方式去令五行加以發揮。事實上，萬事萬物都有一些特徵、趨勢及傾向，而只要這個方向的得以全面發展，那就功德無量了。

舉例而言，五行中的木可分甲木(陽木)和乙木(陰木)，甲木好比森林中的一棵參天巨木，而乙木就好比一棵蔓藤植物。雖然大家同時屬木，但兩者本身已有不同的特質，它們的生長趨勢及用途也不盡同，所以要甲木及乙木完全能物盡其用，五行的需要及配合也不一。首先，不論甲木或乙木，都需要水和陽光的配合才能生長，所以最起碼是要見水和火的五行，木才會有生機。當然，要將甲木和乙木發揮所長，再進一步要求的東西就不一了。

甲木既然作為參天巨木的代表，只要它加以雕琢及削鍊，可成為家具、車船、耕具……等實用性高的工具，所以甲木要水和火之外，最佳狀態是要見到陽金(即庚金，如斧頭、大刀之類)加以剋伐，才可成為楝樑之材。所以，一棵狀態好的甲木，絕對是不怕剋(庚金劈甲木)的，反而剋伐才有更好的蛻變。故此，如果是甲木命格的人，真的不怕多捱苦及鍛鍊，才可成就更高的人生目標。

反觀乙木既然是蔓藤類的植物，特性自然是纖柔，能屈能伸，有極強的適應力和變通力。不過，乙木因為其陰柔的特質，所以未必可以甲木般加以削鍊可成為實用的物品，但由其天生順勢發展，所以觀賞價值會更高，因此如再加以灌溉(癸水)及太陽(丙火)培植，更加突出其觀賞價值。還有一個特點，就是乙木需要一塊可以盤根的泥土，才可以生得更好，如果可以的話，乙木見到甲木會更佳，因為可以攀着甲木的樹幹，扶搖直上，長得更高。故此，乙木命格的人，可以更靈活地因應客觀條件順勢而行，並不用像甲木般要硬碰，而且更可順應同儕一起合作，而達到更佳的成就。

從上述對甲木及乙木的分析，雖然大家都是木，但面對的生存條件可以卻不一，陽的傾向要剋，陰的傾向生扶及順勢。但姑勿論是生還是剋，目的都是要令木的本質最佳一面突顯，因勢利導。因此，我們算八字的目的，其實重點就是要知道如何可以發揮自己的極限。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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