【公關大娜移@iM網欄】講錯嘢覆水難收 高代價刻骨銘心

歷史告訴我們，重要人物公開說錯一句話，往往要付出千噸的代價。

英國拉特納集團總裁Ratner於91年公開演講時話「自己公司的珠寶好便宜，皆因它們全屬垃圾」，這句失言將過百億美元的珠寶王國毀於一旦。

莎朗史東08年回應汶川大地震時指「難道是因果報應？」，此語一出火速遭內地封殺，商業損失高達4.3億港幣。

馬斯克18年於Twitter 披露，擬以每股420美元的價錢將Tesla私有化，結果遭美國證交會重罰逾3億港元，公司市值當時蒸發掉55億。

馬雲口痕狠批金融業弊病幾句，拉倒螞蟻金服的上市大計陪葬。美團老闆王興詩興忽發，分享《焚書坑》詩句，觸發美團股價一瀉千里，三千幾億頃刻煙消雲散。

「講錯嘢」人皆有之，背後的原因五花八門，其中佛洛伊德式的失言（Freudian slip）最為人熟知，指一不小心吐露內心潛藏的秘密。

老布殊於88年出任美國副總統時，在電視直播中就農業政策發表乏味的講話，全國觀眾瀕臨半睡的狀態，老布殊忍不住傾訴心聲弄醒大家：「我們取得了勝利，也犯下一些錯誤，我們經歷了幾次性愛……呃……挫敗（We’ve had some sex…uh…setbacks.）。老布殊當年的政績老早已被人拋諸腦後，但這段糗史卻迄今為人津津樂道。

已故菲臘親王亦曾失言，他的「種族主義」和「性別歧視」言論經常成為燙手山芋，為女王外交關係掀起不少的小風波。86年出訪中國時，對在華的西方年輕人說：「你在這裡待得太久，你也會變成『瞇瞇眼』。」03年外訪尼日利亞，該國總統穿著傳統服飾莊重迎接，親王笑說：「你看起來像穿著睡衣準備睡覺了。」

前日本首相森喜朗大男人主義作祟，歧視女性的真心話整天衝口而出。台灣市長柯文哲亦是失言王，踩女性、說「排泄物」及自吹自擂都是他出言不遜的災難性主題。

領導管不好嘴巴最令公關頭痛，他們受慣千萬人景仰，往往自視很高甚至自大，自恃口才好的喜歡「爆肚」衝紅線，木訥不善言辭者則會出現「發台瘟」，「講多又死、唔講又死」。言多必失的闖禍機率最高，應該如何為說錯話善後呢？

滅火的五大步驟：

一. 言論毋需撤回，切忌做作矯情

二. 誠懇認錯道歉，止血再講

三. 評估傷害，制定方案

四. 承擔責任，盡速補救

五. 形象洗底，重建信心

王興的小詩興捲起一埸大颱風，市場無限解讀，股價狠狠遭殃，當事人及公關三日後才解畫，已無從發力，顯得畫蛇添足。說出的話如潑出之水，覆水難收。事後回應或解畫最好黃金半日內搞掂，愈遲誠意愈減分。

你聽過「金斯利失言」嗎？用來形容政客突然講真話的失誤。若你的失誤屬於這種操作，公關及當事人不妨㩒熄電話電腦，保持緘默，無謂越描越黑了。

▲ Elon Musk的推特是他個人的主要宣傳平台，經常出獨家消息，曾經釀成關公災難。

Elon Musk的Twitter是個人最重要的宣傳平台，關公災難往往因此而起。

▲ 美團王興詩興大發惹來周身蟻。

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作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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