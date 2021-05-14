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【樓市現象】天賦海灣四房雙套3,000萬易手　業主持貨9年帳面僅賺6萬元

股樓投資 20:41 2021/05/14

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二手頻現破頂成交之際，豪宅市場卻錄得一宗明賺暗蝕交投。業主沽出物業帳面僅賺6萬元，惟若算上買樓時稅款及代理費用等花費，料實際上蝕逾百萬元離場。

中原地產新界東豪宅富豪山峯組分行經理許秋偉表示，大埔白石角天賦海灣最新錄1期8座中層B室成交，單位實用面積1,660平方呎，屬四房雙套連工人套房間隔。代理指，業主與買家議價後以3,000萬元將物業易手，實用呎價18,072元。

延伸閱讀︰

【裝修熱話】又係朋友介紹中伏　戶主新入伙公屋　訂造傢俬錯晒位　廁所櫃迫到熱水爐都放唔落【下一頁

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據了解，原業主於2012年以2,994萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位，帳面獲利約6萬元，升值不到0.01%，買家變相以2012年價位購入有關單位。若連代理佣金及當初入市的印花稅計，料原業主實際蝕讓約190萬元離場。

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撰文 : 謝昕蕎

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