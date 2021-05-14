▲ 【CRA】銀公正式宣布3機構入圍信貸資料庫招標 壹賬通、環聯有份

銀行公會今年第一季就引入個人信貸資料服務機構（CRA）展開招標。銀公正式宣布，專責小組仔細檢視入標機構建議書後，邀請諾華誠信、壹賬通金融科技，以及環聯信貸合共3間機構進入下一個階段。但由於招標程序須遵守保密原則，銀公適時將公布進一步詳情。

銀公今日舉行例會後，公布以上3間機構入圍，又指銀公專責小組及顧問公司，將進一步評估各機構的能力，包括：要求其提交由獨立第三方撰寫的考核報告，確認機構有能力滿足業界嚴格要求，涵蓋資訊安全、系統管理、數據管理等。

其中，有關私隱資料的處理，必須滿足香港個人資料私隱專員公署所訂立的評估框架，包括「道德數據管理問責框架」（Ethical Accountability Framework）。

銀公重申，引入多家個人信貸資料服務機構，主要目的是減低現時因市場只有一間個人信貸資料服務機構而衍生的「單點失誤」營運風險，以保障消費者權益。公會明白公眾對這項計劃的關注，惟基於招標程序一貫的保密原則，公會將適時公布進一步詳情。

事實上，此前已有報道引述消息指，諾華誠信、壹賬通金融科技及環聯早前已入標。

相關文章：

【CRA】信貸資料庫月底截標 金融壹賬通科技子公司傳將入標申請

【消費信貸】環聯：上季逾期還款率回落至疫情前水平 惟信貸需求仍持續下跌

編輯：趙穎妍