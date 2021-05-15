【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】柏柏爾女性擁長髮  沙漠小孩國軍平頭

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沙漠天氣浩熱，柏柏爾女性留著一頭長頭髮，她們從出生開始，
她們的頭髮可長至腰部位置，有次好奇問穆罕默德的妹妹(
有些時間，看見穆罕默德的兩名姪女清洗頭髮後，隨即將頭髮扎起，
反之穆罕默德的侄仔們擁有一色一樣光頭或陸軍裝的頭髮，
有天早上，看見Khadija預備幫三歲多的Omar剪髮，
記得有次，穆罕默德帶着侄仔哈雷（Harley)，
正想走出車外時，穆罕默德出來拖着我走進店舖內，
而穆罕默德曾到梅爾祖卡的理髮店，這店裝潢像60、70年代的上
我好奇心問穆罕默德，若我想修剪頭髮，他們會為我幫助我嗎?!因
作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
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撰文 : Apple (陳偉嫦）
欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子