【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】柏柏爾女性擁長髮  沙漠小孩國軍平頭

沙漠天氣浩熱，柏柏爾女性留著一頭長頭髮，她們從出生開始， 頭髮不會修剪，但她們非常注重頭髮護理， 會經常搽髮油保持頭髮柔滑順暢。

她們的頭髮可長至腰部位置，有次好奇問穆罕默德的妹妹( Khadija) 為何不修剪短髮? 清爽又容易打理，她解釋， 在柏柏爾的女性只有兩種情況才會剪短頭髮，喜事或白事， 否則絕不會修剪頭髮。 ▲ 妹妹自豪地擁有一把長頭髮

有些時間，看見穆罕默德的兩名姪女清洗頭髮後，隨即將頭髮扎起， 並戴上冷帽保暖；這刻想，清洗頭髮已不容易， 仲要在浩熱天氣留長髮，真的受不了， 但對她們來說擁有一頭長髮非常驕傲。

反之穆罕默德的侄仔們擁有一色一樣光頭或陸軍裝的頭髮， 他們都是由妹妹Khadija幫忙修剪。

有天早上，看見Khadija預備幫三歲多的Omar剪髮， 他初時乖乖坐定定，可能時間太耐久，他開始不安定， 最後妹妹按撫他，他乖乖地坐著。 ▲ Omar剪髮乖乖坐定定剪髮

記得有次，穆罕默德帶着侄仔哈雷（Harley)， 我們一行三人開車到附近的小區逛逛；不久，他將車停泊在路旁， 帶着哈雷進入店舖內，只叫我在車內等候，但我有點受不了， 因為太陽正正在我頭上，如火爐盤。 ▲ 哈雷(Harley)初到髮型屋，有點怕羞

正想走出車外時，穆罕默德出來拖着我走進店舖內， 原來是一間理髮店；我在旁一直觀看著哈雷乖乖坐着， 髮型師細心幫哈雷理髮，哈雷的面容有點怕羞，不知所措， 原來他是第一次到理髮店。

而穆罕默德曾到梅爾祖卡的理髮店，這店裝潢像60、70年代的上 海理髮店，除洗剪髮外，還有剃鬚服務，收費10 DH (約港幣8元)。