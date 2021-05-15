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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】柏柏爾女性擁長髮  沙漠小孩國軍平頭

名人薈萃 09:32 2021/05/15

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沙漠天氣浩熱，柏柏爾女性留著一頭長頭髮，她們從出生開始，頭髮不會修剪，但她們非常注重頭髮護理，會經常搽髮油保持頭髮柔滑順暢。

她們的頭髮可長至腰部位置，有次好奇問穆罕默德的妹妹(Khadija) 為何不修剪短髮? 清爽又容易打理，她解釋，在柏柏爾的女性只有兩種情況才會剪短頭髮，喜事或白事，否則絕不會修剪頭髮。

妹妹自豪地擁有一把長頭髮

有些時間，看見穆罕默德的兩名姪女清洗頭髮後，隨即將頭髮扎起，並戴上冷帽保暖；這刻想，清洗頭髮已不容易，仲要在浩熱天氣留長髮，真的受不了，但對她們來說擁有一頭長髮非常驕傲。

反之穆罕默德的侄仔們擁有一色一樣光頭或陸軍裝的頭髮，他們都是由妹妹Khadija幫忙修剪。

有天早上，看見Khadija預備幫三歲多的Omar剪髮，他初時乖乖坐定定，可能時間太耐久，他開始不安定，最後妹妹按撫他，他乖乖地坐著。

Omar剪髮乖乖坐定定剪髮

記得有次，穆罕默德帶着侄仔哈雷（Harley)，我們一行三人開車到附近的小區逛逛；不久，他將車停泊在路旁，帶着哈雷進入店舖內，只叫我在車內等候，但我有點受不了，因為太陽正正在我頭上，如火爐盤。

 哈雷(Harley)初到髮型屋，有點怕羞

 

正想走出車外時，穆罕默德出來拖着我走進店舖內，原來是一間理髮店；我在旁一直觀看著哈雷乖乖坐着，髮型師細心幫哈雷理髮，哈雷的面容有點怕羞，不知所措，原來他是第一次到理髮店。

而穆罕默德曾到梅爾祖卡的理髮店，這店裝潢像60、70年代的上海理髮店，除洗剪髮外，還有剃鬚服務，收費10 DH (約港幣8元)。

我好奇心問穆罕默德，若我想修剪頭髮，他們會為我幫助我嗎?!因為從未看過有女性光顧，但穆罕默德說：「可以的，不過，我幫你修剪也一樣。」我隨即苦笑看著他。

 

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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