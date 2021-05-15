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【清酒新世界@iM網欄】紅藍鬼山間 山間．二

名人薈萃 08:01 2021/05/15

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相信有看上一篇的專欄已經對山間有一定的理解，還沒有看的酒友們可以重溫一下，今天我會繼續介紹新潟第一酒造株式会社的山間的另類系列。 上一篇有提到山間有兩個特別的系列，包括往極端方向行走的辛口系列及往極端方向走的氣泡生酒系列，除此之外最近還多了一個新的系列名為「岩豐」！

首先介紹具有霸氣的鬼山間，這個系列一共有兩款清酒，第一款是紅色的「鬼山間 純米酒 中採り直詰め 無濾過生原酒」，而第二款就是藍色的「特別本醸造 中採り直詰め 無濾過生原酒」。兩款清酒酒瓶上均擁有熟悉的惡魔臉孔標籤，雖然都是以辛口的方向發展，但卻受到不喜歡辛口的人的愛戴，是一款極奇妙的清酒。

 紅色的鬼山間屬於極為Premium的清酒系列，以五百萬石配合70%的精米步合，清酒度高達+10的超級辛口清酒，但入口時卻帶一點柔和的感覺，再配合微碳酸的衝擊，立刻為舌頭還有喉嚨帶來了刺激，就好像被日本魔鬼棒打的感覺一樣，具有濃郁的氣味和強烈的口感，這種具有刺激性的味道自帶邪惡的惡鬼氣息，讓你忘記不了。而藍色的鬼山間就不一樣了，採用了60%精米步合的高嶺錦，而且與紅色的鬼山間是一個反差的辛口清酒，那究竟有多反差？如果說紅色的代表着邪惡的刺激氣息，那藍色的就是柔和清爽形態，有如「先給你一粒糖，後面才慢慢炮製你」的感覺一樣，味道上會隨着時間而變，變得濃厚起來，腦海就會慢慢浮現與同標籤一樣的青惡魔臉孔，對了就是這個「😈」，而紅色的就是這個「👹」，哈哈哈哈哈。 

若果對今篇所介紹的兩款鬼山間感興趣，那就真的要去試一試了，因為這些都是極其罕見的清酒，一年只出一造，今年錯過了便要等下年了！是否覺得山間不同系列的清酒非常有趣?下星期我再為大家介紹生酒系列的「ORIORI ROCK」及最新系列的「岩豐」！

 新潟第一酒造株式会社
地址：〒942-0315 上越市浦川原区横川660番地
電話：025-599-2236 
官網：https://www.hakucho-sake.com/

 

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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