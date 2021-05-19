【iM人物專訪】2060年實現碳中和目標 瑞銀廖啟華：影響經濟變化的三大轉型關鍵

環保一直是中國政府致力推動的工 作，國家主席習近平於去年9月，更提出要力爭在2060年實現碳中和目標，以應對氣候變化。瑞銀投資銀行行政董事、中國香港公用事業與新能源研究主管廖啟華認為，在維持經濟增長和生產活動之下，要達到零碳是一個很難的目標，但看出中央的決心。

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廖啟華從事新能源、環保等領域研究逾10年，他直言「碳中和」這個概念在去年第一次被提出，對亞洲來說是一個很新的概念，不過在歐洲國家其實早於五、六年前已經開始在談論。「由於這是一個新概念，故不是很多人知道『碳中和』是甚麼。其實『碳中和』是一個很簡單的概念，亦可從幾個層面中體現出來。『碳中和』就是排放量要達到零，這其實是一個非常進取的目標，因為如果這個絕對碳排放要去到零，但同時又要保持經濟增長，要繼續使用能源，其實是比較難做到的，所以中國突然提出這概念是一個很難得，同時又很難做到的目標。」

▲ 瑞銀投資銀行行政董事、中國香港公用事業與新能源研究主管廖啟華

第二，減碳會涉及到能源結構的轉型，將來要多用潔淨能源，但其實這都只是當中的一小部分，因為碳排放是由幾部分構成，包括經濟增長速度、用多少能源，都是很重要的，「假若經濟增速慢一點，少用一點能源，其總碳排放自然會少。」第三，倘若真的要降低碳排放去到零，到底能源結構又會如何改變呢？其實，早在2014年的巴黎氣候大會上，中國已提出數個碳目標，不過像今次「碳中和」概念提到的絕對額的碳排放量則是第一次，亦是有別於過去提及跟環保相關的內容。

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廖啟華指，中國若要在2060年實現碳中和，經濟結構和能源結構調整的整體效果需完全抵銷GDP較2020年增長4倍，並將2020年 100億噸的碳排放量到2060年削減至幾乎為零。因此，這相當於未來40年以近乎革命的方式徹底重塑經濟和能源結構。現在說40年後 的事，到底是否能實現確實難以估計，廖啟華亦指因為未來有很多事情會改變，但從幾方面可見中國有很大的決心。「第一是去年12 月習近平提出，到2030年在整體的能源結構中，來自新能源的佔比要達25%；第二是風電和太陽能裝機容量不可少於1200個吉瓦，這兩個數字是既進取又清晰的目標，根本不用習近平親自說出來，所以這裏亦具特別意思。」

另一方面，中國實施減碳的過程中，除了出現能源結構的調整，同時亦會令一些新興行業崛起。廖啟華就點出了六大新興行業，包括新能源發電（風電、太陽能發電）、新能源交通工具（電動車）、新燃料（鈷、鋰、氫能源）、可降解物料（生物可降解塑膠）、儲能、新工業低碳製造工藝（見表）。

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採訪：張以正、陳子謙