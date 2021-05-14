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【職場熱話】見工時填寫期望薪酬過低 上班族抱怨Underpaid 　網民批：你當日出價高　別人可以不請你

理財智慧 20:29 2021/05/14

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不少人在見工時，在期望薪酬的一欄都不知該填甚麼數字才適合。近日在討論區，就有網民抱怨如果當初填寫期望薪酬時寫高5,000元，那他現在的人工可以多1萬元，不滿現時人工underpaid。

【職業熱話】老闆想炒人不賠錢 事主獻計以Reference Letter交換　網民直斥無良　【下一頁

事主經歷：

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【職場熱話】部門主管公私不分 快離職員工猶疑 應否告誡新人？　網民：職場很黑暗 最好不要講　【下一頁

帖文一出，不少網民都認為事主自視過高，如果事主當初填寫5,000元，也未必有公司請他，「儍仔別人見你填表人工合適先請你，填多一定不請」、「世界無如果，你當日出價高， 別人可以不請你，就是出價低，別人才請你。」、「好難說，可能你再寫高點就不請你了，你怎樣知道老闆的想法？」

 

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責任編輯：黃苑筠

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