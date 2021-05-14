▲ 【綠色金融】香港去年發行21億美元綠債 發債數量創新高

氣候債券倡議組織（Climate Bonds Initiative）發布2020年香港綠色債券市場簡報。據簡報顯示，香港發行人去年所發行的綠色債券數量創新高，但綠債發行總額20.9億美元，按年減少18%。而香港發行人的綠色債券，累計發行總額增至92億美元。

總結去年，在港安排及發行的綠色債券和貸款規模總計120億美元；截至2020年底，綠色債務累計總量超過380億美元。

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在所發行的綠債中，低碳建築是綠債募集資金最大的投放領域，佔年度發行量36%，其次是低碳交通，佔發行量26%。

組織：藉大灣區綠色金融聯盟招綠色投資機會

簡報又提出3項建議，包括香港可以通過大灣區綠色金融聯盟（GBA-GFA），促進綠色投資機會，同時可以牽頭與主要利益相關方合作，引領市場採取積極而穩健模式發展轉型金融，使之成為有效的融資工具，加快亞洲區內高排放、難以減碳的行業去碳化的進程。

港交所料ESG成更多企業發展重心【下一頁】

金管局助理總裁（外事）陳維民表示，通過全新的「綠色和可持續金融資助計劃」和發行更多政府綠債，希望吸引更多的發行機構、投資者和專業服務機構參與到香港的市場，進一步完善本地綠色和可持續金融生態。

滙豐環球銀行常務總監兼債務資本市場業務環球聯席主管麥禮崇稱，該行去年積極推動可持續融資的發展，在拓闊產品種類和為客戶提供綠色結構融資項目等範疇上，均取得顯著進展，並已首次為機構發行綠色存款證。

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編輯：趙穎妍