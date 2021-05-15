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【疫市營商】AEON STYLE概念店進駐家樂坊　設女生專區售美妝及精品

商業 12:00 2021/05/15

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AEON STYLE新潮時尚+日本品質概念店，即將於今年8月正式開幕。

恒隆地產今天宣布， AEON STYLE新潮時尚+日本品質概念店，即將於今年8月正式開幕。AEON STYLE概念店佔地近25,000平方呎，主打提供日本進口的高品質生活百貨。

AEON STYLE針對旺角客群，首次以日本高品質時尚產品為主題，當中大量商品由北海道、九州等日本各地直送。同時提供多個大熱生活品牌，包括家品HÓME CÓORDY、自家品牌TOPVALU綠色健康商品等。

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店內同時設女生專區，引入多種來自日本的美妝、健康產品及文具精品等。概念店更設置多個日本街頭小食攤檔，帶來多款充滿日本風味的特色小食，切合旺角「潮飲潮食」的定位。並有多個打卡熱點。

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據稱，家樂坊在出租AEON後，場內商舖於逆市下已全數租出。恒隆地產副董事（香港租務及物業管理總監）劉靜雅表示，家樂坊將策略性強化餐飲商戶組合，商場地庫重新規劃成為「潮食點」。連同現有其他餐飲品牌，將家樂坊打造為一站式的購物美食據點。

場內提供多款餐飲選擇，地庫將打造成近15,000呎的全新飲食樓層。今年8月，多間食店即將進駐，包括燒肉LIKE、湊湊火鍋‧茶憩全新概念店及旗下茶飲品牌茶米茶等。

【疫市營商】迪士尼電影線上和線下新策略　「尚氣」將獨家在戲院上映45天　黑寡婦擬於串流平台首映

責任編輯：馬意文

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