本港今年首季GDP修訂增7.9% 全年增長維持預測數字

統計處今天發布本地生產總值（GDP）修訂數字，今年第一季按年實質可觀增長7.9%，上一季則收縮2.8%。經季節性調整後比較，實質GDP在第一季顯著增長5.4%，較上一季0.5%的升幅明顯加快。政府指，考慮到經濟復蘇並不平均，加上與疫情相關的不確定性仍然高，今年GDP增長預測維持在《財政預算案》公布的3.5%至5.5%。不過，倘若疫情往後改善，實際表現可望接近預測範圍的上限，政府會繼續密切留意情況。

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政府經濟顧問歐錫熊指，在環球需求大幅反彈下，貨物出口的增長非常強勁，帶動香港經濟在今第一季明顯復蘇。實質本地生產總值重拾7.9%的可觀按年增長，結束連續6個季度收縮情況。不過經濟復蘇並不平均，而且整體經濟活動仍低於衰退前的水平，原因是疫情繼續打擊個別經濟環節，特別是一些涉及面向消費者的活動。

受惠於世界各地的財政及貨幣政策支持，以及開展疫苗接種計劃，環球經濟踏入2021年後轉強。內地和美國等主要經濟體復蘇，在短期內有利於區內貿易往來和香港外部表現。不過疫情仍是環球經濟前景不明朗因素。鑑於世界多地的疫情仍然嚴峻，旅遊業料需時復蘇。其他主要不明朗因素，包括中美關係以及地緣政治緊張局勢，也值得關注。

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本地方面，許多面向消費者的行業的業務收益仍然遠低於疫情前的水平，但隨着本地疫情減退，營商氣氛近期已有改善。經濟復蘇，加上政府多項紓緩措施的支持，亦應有助內部需求在未來一段時間繼續改善。

就通脹展望方面，隨着經濟復蘇，本地通脹或輕微上升，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的情況下運行，而且環球通脹大致維持受控，整體價格壓力全年合計應保持輕微。鑑於通脹的走勢至今大致符合預期，2021年基本消費物價通脹率，和整體消費物價通脹率的預測在今輪覆檢分別維持在1%及1.6%，與《財政預算案》公布的預測相同。

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責任編輯：陳楚琨