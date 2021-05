【新冠疫苗】紐約州拒跟CDC新指引 不解除口罩令

美國疾控中心(CDC)更新防疫指引,指民眾完成接種新冠疫苗後,在大多數公共場所都不需戴口罩。但紐約州長科莫拒絕跟從CDC的指引,表示仍不會解除口罩令,而是會以科學為本制定防疫政策。

美國推出不同的措施鼓勵民眾接種疫苗:

​​​​​疾控中心(CDC)總監華倫斯基(Rochelle Walensky)周四(13日)宣布,民眾完成接種疫苗可不戴口罩和不保持社交距離,出席所有規模的室内及室外活動。但已打疫苗的民眾乘坐公共交通工具時,仍要佩戴口罩。

但科莫(Andrew Cuomo)周四表示,他與該州衛生官員仍就應否跟從CDC的新防疫指引磋商,暫時仍不會放寬口罩令。

科莫解釋需依靠科學根據來決定是否放寬規定:

在紐約州範圍内,我們一直依靠實證及科學作為指引,來協助我們度過疫情最壞的時刻及成功重新開放。

(In New York, we have always relied on the facts and the science to guide us throughout the worst of this pandemic and in our successful reopening.)