【新冠疫苗】紐約州拒跟CDC新指引 不解除口罩令

▲ 紐約州長科莫拒絕跟從CDC的指引，表示不會解除口罩令。

美國疾控中心（CDC）更新防疫指引，指民眾完成接種新冠疫苗後，在大多數公共場所都不需戴口罩。但紐約州長科莫拒絕跟從CDC的指引，表示仍不會解除口罩令，而是會以科學為本制定防疫政策。

美國CDC更新防疫指引 打完疫苗多數場合唔使戴口罩 【下一頁】

美國推出不同的措施鼓勵民眾接種疫苗：

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​​​​​疾控中心（CDC）總監華倫斯基（Rochelle Walensky）周四（13日）宣布，民眾完成接種疫苗可不戴口罩和不保持社交距離，出席所有規模的室内及室外活動。但已打疫苗的民眾乘坐公共交通工具時，仍要佩戴口罩。

但科莫（Andrew Cuomo）周四表示，他與該州衛生官員仍就應否跟從CDC的新防疫指引磋商，暫時仍不會放寬口罩令。

科莫解釋需依靠科學根據來決定是否放寬規定：

在紐約州範圍内，我們一直依靠實證及科學作為指引，來協助我們度過疫情最壞的時刻及成功重新開放。 （In New York, we have always relied on the facts and the science to guide us throughout the worst of this pandemic and in our successful reopening.）

日本疫苗接種率近3%富國中最低 點解民眾唔肯打？ 【下一頁】

另外，商界認為很難分辨哪些人已接種疫苗，憂慮難以執行CDC的新指引。食品和商業工人聯合工會主席佩龍（Marc Perrone）形容CDC的指引令人感到困惑，批評CDC無考慮到服務業前綫職員經常接觸拒絕戴口罩而不接種疫苗的人，或因而染疫。

連鎖超市Kroger、家居建材零售商家得寶（Home Depot）、連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）都表示，他們將繼續要求員工和顧客佩戴口罩。

責任編輯：鄭錦玲