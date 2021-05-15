【美國通脹】美國通脹急升溫　原來關食肉事？

美國4月通脹數據顯著高於市場預期，創2008年9月以來最大增幅。市場加息預期急升溫，震散環球股市。不少人將通脹急升歸因於金屬能源等大宗商品價格急升，但通脹元兇可能不只於此。

美國4月份綜合消費物價指數（CPI）按年上漲4.2%，創2008年9月以來最大增幅。2008年，美國通脹亦曾急升，當時通脹急升的主要原因為油價上升，但現時除了金屬、能源價格上升外，食品價格急升亦是推高通脹的原因。

事實上，4月份能源價格回落2.4%，是自去年秋季以來首次下跌。反觀，食品價格上月份上升2.1%，是推高批發物價指數（Wholesale Price Index） 的重要原因。有關指數上月上升0.6%，高於市場預期的0.3%。過去12個月，該指數上升6.2%，是自2009年重新制定該指數以來的最高水平。

批發價格指數是衡量並跟蹤商品到達消費者之前的價格變化，其對零售價格有決定性影響。有經濟學家認為，批發價格指數比消費物價指數具有廣泛的物價變動代表性。

有食品行業專家指出，勞動力短缺、物流問題等因素影響了供應鏈，是推升食品價格的原因。當中肉類所受的影響最嚴重，家禽，豬肉和海鮮的供應不足正在推高價格。業內人士指出，用於餵養牲畜的玉米、大豆和其他穀物的短缺是推升肉類價格的原因之一，而這些穀物的價格即將達到自2012年，2013年以來的最高水平。在需求及供給關係下，肉類供應不足，需求量未減，導致價格上升，從而推升通脹。

另外，分析預計玉米和其他農產品價格的上漲將在未來幾個月內提高食品雜貨的成本。

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編輯：吳敏芳