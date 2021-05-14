南韓擬建全球最大規模的半導體產業供應鏈　料今年投資額達41.8萬億韓元

據《韓聯社》報道，南韓當局將與相關企業合作，在2030年於國內構建全球最大規模的半導體產業供應鏈—「K—半導體產業帶」。

報道提及，政府預料，如順利執行計劃，當地半導體山口額將由去年的992億美元增加到2030年的2000億美元，又可創造約27萬個相關就業職位。當中參與企業包括三星電子、SK海力士等，並預料在10年內投資510萬億韓元，單計今年投資額將達41.8萬億韓元。

該產業鏈會於板橋、器興、華城、平澤、溫陽等城市西部北起，相連；東部覆蓋利川、龍仁、清州，呈「K」字形。「K—半導體產業帶」可建立集半導體生產、原材料、設備、零部件和尖端設備、設計等為一體的高效產業集群。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯