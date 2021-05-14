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【AEON】AEON進駐旺角家樂坊、佔地近2.5萬呎　設置多個日本街頭小食攤檔

股市 21:43 2021/05/14

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【AEON】AEON進駐旺角家樂坊、佔地近2.5萬呎　設置多個日本街頭小食攤檔

永旺 （00984） 旗下香港AEON早前曾於旺角家樂坊開設Pop up store，AEON正式公布，將正式今年8月正式進駐家樂坊經營新零售業務。AEON將租用家樂坊一樓全層及地下B舖，經營AEON STYLE新潮時尚+日本品質概念店，租賃年期為6年，基本租金8550萬元，並未計算營業額租金以及不包括政府差餉、管理費、冷氣費、其他費用及支出。

AEON旺角店設女生專區

家樂坊業主恒隆地產 （00101） 透露，AEON STYLE概念店佔地近25,000平方呎，以提供日本進口的高品質生活百貨為主打。當中大量商品由北海道、九州等日本各地直送，同時帶來多個大熱生活品牌，包括人氣家品HÓME CÓORDY、自家品牌TOPVALU綠色健康商品等。AEON同時設女生專區，引入多種來自日本的美妝、健康產品及文具精品等。

永旺去年虧損收窄八成【下一頁】

AEON概念店更設置多個日本街頭小食攤檔，帶來多款充滿日本風味的特色小食，切合旺角「潮飲潮食」的定位；同時配合多個打卡熱點，讓顧客感受充滿和式風情的優質服務，宛如置身日本當地的生活百貨。

恒隆指，家樂坊地庫將打造成近15,000呎的全新飲食樓層，多間人氣食店即將進駐，打造全新「潮食點」，包括一人燒肉專門店 ── 燒肉LIKE、湊湊火鍋‧茶憩全新概念店及旗下茶飲品牌茶米茶等，強化家樂坊作為旺角「潮食點」的形象。

AEON曾於今年1月8日至2月21日期間在家樂坊開設Pop up Store期間限定店，貨場面積逾1萬平方呎，設有地舖及一樓共兩層，售賣各款日本水果、急凍食材、和菓子、蛋糕 、零食、飲品、美妝用品及玩具等。

相關文章：【香港零售】九倉吳天海：本港消費恢復得八八九九、海港城銷售跑贏大市　今年租金優惠將減少

 

編輯：陳韻妍

港股 營業額 旺角 永旺（00984） 恒隆地產（00101）

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