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【芯片大戰】中芯國際、台積電首季報捷 最暢銷芯片差別多大？

股市 10:00 2021/05/15

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中芯國際、台積電首季度業績均超市場預期。

全球芯片短缺下，晶圓代工企業首季報捷，台積電TSMC（台：2330）、中芯國際 （00981） 首季均交出超越市場預期成績表。芯片供應持續緊張，代工企業產能預計持續滿載，參考中芯國際、台積電首季財報，兩者的製程、芯片供應行業則有所不同。

台積電為全球最先進的晶圓代工企業之一，其5納米製程已經量產，且在首季貢獻顯著收入。據台積電財報，7納米製程為最大收入來源，銷售佔比達到35%；5納米、16納米居次，分別佔14%；28納米則在首季度貢獻11%的銷售。根據業界目前以7納米或以下為先進製程的定義，台積電近一半營收來自先進製程。

中芯國際首季多賺1.48倍　聯合CEO：美國制裁下與外國「有流程可走」【下一頁】

中芯國際方面，集團上季最大收入來源依然為55/65納米製程，收入佔比接近33%，其次為0.15/0.18微米，佔30%。中芯國際受累美國制裁，無法進口用於7納米及以下製程的極紫外光（EUV）光刻機，先進製程開發遭受打擊。目前集團量產的最新進製程為14納米，14/28納米上季貢獻6.9%的收入。

台積電首季多賺19%  芯片緊張料維持至明年【下一頁】

不過，台積電、中芯國際芯片均主要供應用於智能手機，以銷售計算，台積電的佔比高達45%，中芯國際則佔35%。台積電芯片第二大應用為高效能運算，佔銷售35%，車用電子佔4%。中芯國際芯片第二大應用為消費電子，佔20%；智能家居佔14%。

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編輯：陳健婷

 

港股 晶片 台積電 中芯國際（00981）

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