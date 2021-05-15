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【大灣區招聘】初創配合5G潮流拓產品綫　中港兩地招聘

科技 12:30 2021/05/15

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初創十曜工房（SyZyGy）創辦人蘇冠嵐（Queenie）表示，去年花約一個季度及50萬港元研發新方案，應對會議、獎勵及展覽業務（MICE）行業轉攻綫上體驗的需求，疫市求生。（張寶燕攝）

為了應對未來業務發展更多綫上綫下結合的創新交互體驗，以及原創IP內容開發，初創十曜工房（SyZyGy）創辦人蘇冠嵐（Queenie）表示，近日正持續改進團隊，包括早前參加數碼港招聘博覽聘請大灣區相關的職位。

她指出，團隊特色為跨領域及跨地域，產品及工程團隊設於內地分部，現時需求尋求有項目管理經驗的產品技術人才，幫助發展香港及中國內地市場，目標在今年第三季前完善團隊陣容。

冀加強團隊陣容

不過她指出，在香港覓人才困難在於「無科技大廠加持」，難以覓得協助加快落地、將產品市場化的管理人才，所以，未來將繼續在中港兩地招聘，尋找與業務匹配、擁有大廠背景、甚至是有CTO（首席技術官）經驗的人才，領導團隊以「1（產品技術人才）＋3（工程師）」的形式繼續發展。

【疫市攻MICE】初創推5G虛擬展覽平台　活動混合模式並行

年底拓產品綫 至院舍遙距探訪

由於疫情下院舍一般禁止探訪，令不少安老院舍的長者無法與家屬會面，初創十曜工房（SyZyGy）創辦人蘇冠嵐（Queenie）指出，團隊近日研發的全息影像移動裝置（Holoportation），有計劃推廣發展至老人院作遙距探訪應用。

她分享指，在去年推出5G虛擬展覽平台，其後為了應對提供混合模式體驗，推出軟硬件配套解決方案，其中包括研發可移動大型盒子，即是該全息影像移動裝置。只要講者走進大型盒子內，觀眾就可以同時看到以3D立體視覺呈現的全息影像。因此，相信該方案同樣適合作3D視訊遙距探訪。

以B2B推廣 尋求私人院舍

她表示，雖然在疫情下要積極尋求新的商業機會，也期望產品技術發展可以更多元化，更靈活變通，同時平衡社會發展。未來除了主攻會議、獎勵及展覽業務（MICE）行業，商場及零售業等，還希望拓展至院舍探訪，強化生態圈。

目前預計最快年底推出，同樣向企業對企業（Business-to-Business，B2B）方向推廣，首先尋求私人院舍合作。

【遙距醫療】病患疫下恐感染拒入院覆診　港初創研平台為癌症患者遙距治療

【食品科技】工總辦初創飛昇計劃展示日　助初創改良產品

記者：張寶燕

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