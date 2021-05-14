【疫市攻MICE】初創推5G虛擬展覽平台　活動混合模式並行

▲ 有專攻虛擬體驗方案的初創「十曜工房」（SyZyGy）自去年推出5G虛擬展覽平台，將服務定位拓展到會議、獎勵及展覽業務（MICE）行業，在疫市下突圍。

新冠肺炎疫情肆虐全球，一度令商貿展銷、展覽活動全面停頓，需要移師網上平台應對。

有專攻虛擬體驗方案的初創「十曜工房」（SyZyGy）自去年推出5G虛擬展覽平台解決市場痛點

同時作為疫情期間的過渡措施

將服務定位拓展到會議、獎勵及展覽業務（MICE）行業，在疫市下突圍

十曜工房創辦人蘇冠嵐（Queenie）分享，由2019年開始看準中國市場推出商用5G，公司過往的業務核心圍繞着AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、MR（混合實境）技術，為不同場景提供遊戲化的綫下體驗方案。首先在同年於深圳前海註冊，至2020年初開拓本港市場業務，目前同時是數碼港及香港中文大學深圳研究院旗下的孵化企業。

提供AR互動 全息影像移動

不過，隨着去年初中港兩地疫情嚴重，團隊便研究如何利用自家技術提升產品多樣性，拓展新的業務板塊，來解決疫市下展覽、品牌活動轉攻綫上舉辦虛擬活動的技術需求，故推出5G虛擬展覽平台「Clairvo」，主要為大型企業在疫情下提供訂製虛擬展覽、虛擬展廳等，以及平台即服務（PaaS）方案。

她指出：

平台不只可以提供虛擬方案，還可根據企業需求，將活動以混合模式於綫上綫下並行。我們的技術更着重舞台體驗，同時配合Art Tech（藝術科技）在港的發展潛力。

該初創未來亦會以此方向作核心服務定位，持續提升有關技術，目標包括提供創新交互體驗，以及開發原創IP內容。

她解釋，平台可以就特定場景訂製5G實時串流直播服務，以及在混合模式活動中，提供AR互動功能及全息影像移動裝置（Holoportation），配搭出不同類型的場景組合。而企業另可按需求，加入VR或MR等技術。

事實上，前海公司的項目曾經因去年初疫情嚴重而停滯。她分享，當時有內地的潛在客戶聯繫該團隊，表示想將其過往提供的綫下體驗轉為綫上應對，於是團隊就花約一個季度時間以及約50萬港元研發新方案，同時令公司業務轉危為機，並且進軍香港市場推廣。

由於中港兩地的發展虛擬展覽或活動模式各有不同，加上內地市場的銷售流程（sales cycle）尤其不易控制，導致在研究產品載體時出現很多疑問，需要花費較長時間，探索以軟硬件配合，以及如何在兼容性、客製化方面取得平衡等。

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夥四驅車場 舉行虛擬賽事

她留意到，在香港推廣相關產品較容易，企業管理層對於混合模式體驗方案亦較感興趣，所以近日就研發全息影像移動裝置，可預先製作或即時呈現3D立體視覺效果，透過5G技術，隨意移動該裝置至任何場景使用包括室外空間，進行全息直播。

除了會議展覽行業外，她還透露，這類混合式體驗的核心產品，同時可適用於商場商舖作展示，拓展客群至零售行業。

此外，該初創早前亦夥拍本港歷史悠久的迷你四驅車場Empress Speedway合作，推出虛擬迷你四驅車賽事，讓選手可以在毋須親臨現場的情況下參賽。而直播系統中，就分別在四驅車軌道上設置多部4K高清攝像鏡頭，配合5G技術應用，做到多角度切換鏡頭觀看直播。

記者：張寶燕