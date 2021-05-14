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【印度疫情】連22日破30萬確診 莫迪警告將擴散至農村

環球社會熱點 18:50 2021/05/14

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印度新冠肺炎疫情仍然嚴峻，當地新冠肺炎確診數字已連續22日超過30萬宗，成為全球疫情最嚴重的國家之一。印度總理莫迪警告，當地疫情正迅速擴散至全國近3分2人口聚居的農村地區，呼籲當地民眾及地方政府合力對抗疫情。

印度增36萬確診 歐盟呼籲限制印度旅客入境 【下一頁】

莫迪周五（14日）透過視象會議向印度農民表示，他們要時刻在家庭及社區採取必要防疫措施，保護自己免受新冠病毒感染，當出現咳嗽、發燒及嘔吐等症狀時，需進行自我隔離，以及諮詢醫生意見。他同時呼籲各個地方邦政府及當地民眾齊心合力對抗新冠肺炎疫情，更指海陸空三軍已加入參與抗疫工作。

目前印度13億人口中，近70%人居住在農村地區。當地多數農村地區缺乏醫療基建及資源，一旦新冠疫情擴散，後果勢必比現時在城市來得更加慘重。印度志願健康協會（Voluntary Health Association of India）主席穆霍帕迪耶（Alok Mukhopadhyay）預計，從今次第二波疫情的重災城市來看，曾經舉行大型選前集會的農村地區將可能是下一個重災區。

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新冠治癒但中致死真菌 多人摘眼球保命 【下一頁】

印度第2波疫情席捲當地大型城市，包括新德里及孟買，導致當地確診數字急升。印度已連續22日確診數字超過30萬宗，昨單日新增逾34萬宗，至今累積超過2,400萬人感染。此外，當地昨單日4,000人染疫死亡，死亡人數已連續3日超過4,000人。

責任編輯：郭麗明

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