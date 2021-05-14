【友邦保險 1299】首季業績好過市場預期 多間大行績後唱好 獲高盛列入「確信買入」名單

友邦保險（01299）公布今年首季業績，表現令市場驚喜，獲多間大行唱好，帶動股價受捧，一度高見103元，收市報102.2元，升6.3%，成交金額35.4億元。其中高盛發表研究報告，重申對其「買入」投資評級，並列入「確信買入」名單，維持目標價116元。

報告指，友邦公布今年首季新業務價值取得10.5億美元，按固定匯率基準（CER）計新業務價值上升19%，按實質匯率計（AER）升25%，較該行原先預期高出8%，相信主要受惠於中國及馬來西亞市場銷售的強勁增長，以及來自泰國市場產品毛利率同比強勁擴張所致。

即看各大行對友邦保險績後點評﹕

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該行預期，友邦今年第二季增長將會加快，並對其產品組合改善，從以令毛利率提升感到欣喜，並估計公司於今年餘下時間毛利率可同比擴張，支持其新業務價值的表現。

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記者：郭秀慧