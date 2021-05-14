  • 31°C
香港時間 : 2021514日 (五) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】中國中免籌備H股上市　集資逾700億元、或成今年最巨型新股

新股IPO 18:41 2021/05/14

分享：

免稅零售商中國中免（上：601888）於4月下旬公布擬於來港上市，並籌備工作與中介機構商討。據IFR報道指，中國中免正與中金合作，最快今年內來港上市，若以集資規模91億美元計，暫為全年最大規模新股上市發行。

中國中免已審議通過授權公司管理層啟動公司發行境外上市外資股（H股）按【下一貢】了解更多

報道指，公司仍未決定售股比例，但估計有可能與其他AH股相近，出售約10%股權，是次H股發行將有更多銀行參與。按公司周三（12日）市值計算，意味集資規模有望達91億美元（約705億港元），惟一般A股公司因估值較高，來港上市時均會有折讓。

中免集團於1984年成立，業務涵蓋免稅、有稅、旅遊零售綜合體等範疇，在內地、香港、澳門、台灣及柬埔寨營運逾200家免稅店。公司於2009年10月15日在上海證券交易所掛牌上市。截至去年全年，中國中免淨利達61億元人民幣，按年升33%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

相關文章 ：【新股IPO】內地辣味零食商衞龍傳來港上市集資78億元　去年銷售額41億人幣

【新股IPO】京東物流傳引入軟銀、淡馬錫等7基投共認購約117億元　據報下周一建簿

記者：謝卓榮

港股 A股 H股 集資 IPO

上一篇文章

【AEON】AEON進駐旺角家樂坊　承租6年基本租金8550萬元

下一篇文章

【業績|瑞聲科技】瑞聲科技升4.3% 首季淨利潤5.32億元增逾9倍勝預期、管理層：毛利率40%是長遠目標 對WLG鏡頭有信心（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）