【新股IPO】中國中免正式提交香港上市申請　或成為年內最大型新股、集資高達780億

中國旅遊集團中免已遞交上市申請。據外電報道指， 中國中免擬集資70億至100億美元（約546億至780億港元），最快今年年底上市，有望超越快手 （01024） 成為年內最大規模IPO，中國中免也將是阿里巴巴 （09988） 2019年11月回港第二上市以來最大型新股。中金、瑞銀為中國中免聯席保薦人。

中國中免（滬：601888）目前在上海證券交易所上市，隨公司正式提交H股上市申請，中國中免周一A股升近4%，暫報307.8元人民幣，市值高達5793億元人民幣。

公司成立近40年 全球市佔逾兩成

中免集團於1984年成立，據招股書顯示，公司為全球最大的旅遊零售運營商，去年公司佔全球旅遊零售行業市場份額的22.6%。

公司業務涵蓋免稅、有稅、旅遊零售綜合體等範疇，在內地、香港、澳門、台灣及柬埔寨營運逾200家免稅店。公司於2009年10月15日在上海證券交易所掛牌上市。

去年收入達526億 產品組合達20萬SKU

公司的零售網絡主要遍及中國，其零售網絡由194家店舖組成，其中包括位於中國29個省、直轄市和自治區的 超過90個城市中的188家店舖。近年開始向海外擴展，截至目前，公司在海外開設了6家店舖。

截至去年全年，公司商品組合超過20萬個存貨單位（SKU），範圍包括香化、時尚品及配飾、煙酒以及食品及其他。

集團去年收入按年增9.6%至526億元（人民幣，下同），當中近95%收入來自中國、5%來自海外，應佔年內利潤按年增32%至59.3億元。

中國中免已審議通過授權公司管理層啟動公司發行境外上市外資股（H股）按【下一貢】了解更多

公司提到財務業績受到疫情影響，公司去年全年免稅商品銷售收入按年跌30.3%至323.6億元。

截至去年底，暫時關閉的門店中有31%的門店恢復正常運營；暫時關閉的門店中有17%的門店以減少的容量恢復營運，並且52%的門店依然處於暫時關閉狀態。

公司是次集資主要用於拓展海外渠道、鞏固國內渠道、促進產業鏈延伸及改善供應鏈效率、升級信息技術系統、市場推廣、完善會員體系及一般公司用途。

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記者：謝卓榮