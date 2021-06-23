【新股IPO】中國中免最快本周遞交上市申請籌最多780億 年內最大型新股、中證監受理申請

▲ 【新股IPO】中國中免籌備H股上市 集資逾700億元、或成今年最巨型新股

免稅零售商中國中免（滬：601888）據報最快本周向聯交所遞交上市申請，擬集資70億至100億美元（約546億至780億港元），有望超越快手 （01024） 成為年內最大規模IPO，也將是阿里巴巴 （09988） 2019年11月回港第二上市以來最大型新股。

路透社旗下IFR報道，中金、瑞銀為中國中免港股IPO的聯席保薦人。由於發行規模龐大，更多銀行或會加入。

中國中免最新披露，向中國證監會遞交了關於公司擬发行境外上市外資股（H股）股票並申請在香港聯交所主板掛牌上市的申請材料。中國證監會對公司遞交的本次发行上市行政許可申請材料進行了審查，認為申請材料齊全，決定對該行政許可申請予以受理。

中國中免已審議通過授權公司管理層啟動公司發行境外上市外資股（H股）按【下一貢】了解更多

外媒報道指，中國中免仍未決定售股比例，但估計有可能與其他AH股相近，出售約10%股權，是次H股發行將有更多銀行參與。按公司周三（12日）市值計算，意味集資規模有望達91億美元（約705億港元），惟一般A股公司因估值較高，來港上市時均會有折讓。

中免集團於1984年成立，業務涵蓋免稅、有稅、旅遊零售綜合體等範疇，在內地、香港、澳門、台灣及柬埔寨營運逾200家免稅店。公司於2009年10月15日在上海證券交易所掛牌上市。截至去年全年，中國中免淨利達61億元人民幣，按年升33%。

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記者：謝卓榮