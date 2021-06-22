【新股IPO】中國中免最快本周遞交上市申請 籌最多780億元、阿里巴巴回港以來最大型新股

▲ 【新股IPO】中國中免籌備H股上市 集資逾700億元、或成今年最巨型新股

免稅零售商中國中免（滬：601888）據報最快本周向聯交所遞交上市申請，擬集資70億至100億美元（約546億至780億港元），有望超越快手 （01024） 成為年內最大規模IPO，也將是阿里巴巴 （09988） 2019年11月回港第二上市以來最大型新股。

路透社旗下IFR報道，中金、瑞銀為中國中免港股IPO的聯席保薦人。由於發行規模龐大，更多銀行或會加入。

據中國證監會網站顯示，中證監已經接收關於中國中免《境外首次公開發行股份（包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式）審批》相關材料。

中國中免已審議通過授權公司管理層啟動公司發行境外上市外資股（H股）按【下一貢】了解更多

報道指，公司仍未決定售股比例，但估計有可能與其他AH股相近，出售約10%股權，是次H股發行將有更多銀行參與。按公司周三（12日）市值計算，意味集資規模有望達91億美元（約705億港元），惟一般A股公司因估值較高，來港上市時均會有折讓。

中免集團於1984年成立，業務涵蓋免稅、有稅、旅遊零售綜合體等範疇，在內地、香港、澳門、台灣及柬埔寨營運逾200家免稅店。公司於2009年10月15日在上海證券交易所掛牌上市。截至去年全年，中國中免淨利達61億元人民幣，按年升33%。

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記者：謝卓榮