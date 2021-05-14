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【網民熱話】一蘭杯麵炒價88元 阿哥豪買4大杯 興奮到叫媽媽唔好煮飯當晚餐　網民：這個價錢不如去店舖吃

理財智慧 19:44 2021/05/14

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一蘭拉麵早前推出一蘭豚骨杯麵，吸引不少一蘭粉絲購買。近日在討論區就有網民指他哥哥用88元炒價，買入了原本在分店售54元的一蘭杯麵，還很興奮地叫家人不用煮飯，指大家食杯麵就可以，令事主大感無奈。

【網民熱話】淘寶淘私家泳池擺花園　網民大呼羨慕：我缺的是水池嗎？我缺的是花園　【下一頁

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【職場熱話】食芫荽米線被同事投訴　稱「一聞到就想嘔」　事主大感無奈：佢洗唔洗咁啊？　【下一頁

帖文一出，不少網民都批杯麵太貴，「88元，不如去店舖吃」、「好貴」、「 你哥好愛家人。不過，比較無腦。」、「一蘭堂食也不好吃，更何況杯麵」、「又多味精又肥」、「叫你阿哥自己食吧，一蘭真是好難食吃」、「日本一蘭同香港爭好遠」、「注意血糖」。

 

在本月開始更可在本港一蘭分店有售，不過短短售出5天，一蘭香港的官方Facebook專頁就宣佈因反應熱烈，暫時售罄。可說是「一麵難求」。有見及此，不少粉絲都會選擇找代購，務求可以食到豚骨杯麵。查看買賣平台，有不少一蘭豚骨杯麵販賣，價格於60元至100元不等，高於本港一蘭分店的官方售價54元。

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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