【每日焦點】疑姜濤＋Mirror粉絲註冊虛擬貨幣　攻擊村莊「Coin Master」成最吸金Android手遊

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港產偶像男團Mirror成為城中熱話，一眾以「鏡粉」、「姜糖」為稱號的粉絲由此成軍，日前更有人以姜濤及Mirror的名字註冊虛擬貨幣！加密貨幣網站BscScan的資料顯示，「MirrorHK幣」總共有100億個，截至今（14日）上午11時50分 「MirrorHK幣」暫有22人持有。而「姜濤幣」則更加罕有，僅有1萬個，分別被20人持有。

【Mirror虛擬貨幣】鏡粉+姜糖開創？新加密貨幣「姜濤幣」「MirrorHK幣」被註冊

此外，2021年4月全球熱門手遊收入Top 10名單出爐，位於榜首的《王者榮耀》表現最為搶眼，單月就賺取了2.58億美元（約20億港元）。

不過結果亦都揭露iOS及Android玩家的興趣大不同，其中排在Play Store的首兩位：《Coin Master》、《Garena Free Fire》均沒打入iOS平台Top 10。而排名在蘋果App Store第一的《王者榮耀》也沒有打入Google Play Store 的Top 10。

【熱話手遊】4月全球手遊收入排行 iOS VS Android玩家大不同

責任編輯：張寶燕