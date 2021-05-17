Google與SpaceX合作 提供雲端網絡服務

Google將為馬斯克旗下SpaceX Starlink 提供雲端網絡服務。

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Google與SpaceX 簽署合作協議，Google將於全球的雲端數據中心，安裝Starlink終端地面站，為Starlink計劃提供雲端服務，並讓其企業客戶使用衛星網路服務。

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SpaceX 表示合作讓Starlink的高效寬頻與Google的基礎架構和功能結合，為企業和公營機構提供安全且快速網路服務。

Google 全球網絡總監 Bikash Koley 又表示這種合作是前所未見，形容兩者結合得出的技術潛力相當明顯，將雲端結合安全的全球網絡，是一個相當強大的配合。

Google Cloud 行政總裁Thomas Kurian 形容兩間企業的合作，有助居住於偏遠地區，又或是一些在遙遠地區進行的商業或政府計劃。他預料有Starlink的加入可帶領機構利用高速雲端服務作部署。

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