【調查報告】本港首季信用卡貸款調查結果出爐 應收帳款總額減少4%

疫情持續一年多，網購理應在這時期有所增加，但事實卻往往相反。香港金融管理局公布2021年第1季的信用卡貸款調查報告，結果顯示，信用卡應收帳款總額按季下跌4%。

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信用卡應收帳款總額在上季曾增加3.9%，原因基於第4季的節日消費及持卡人繳付薪俸稅所帶動。但隨着上述影響減退，於2021年第1季下跌4%至1,198億港元。

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相反，拖欠及經重組合併比率由上季末的0.35%輕微上升至2021年3月底的0.36%。與此同時，信用卡季度撇帳率由上季的0.54%微跌至0.52%。

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責任編輯：羅浩濂