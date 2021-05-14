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【調查報告】本港首季信用卡貸款調查結果出爐 應收帳款總額減少4%

理財智慧 18:22 2021/05/14

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疫情持續一年多，網購理應在這時期有所增加，但事實卻往往相反。香港金融管理局公布2021年第1季的信用卡貸款調查報告，結果顯示，信用卡應收帳款總額按季下跌4%。

最新公屋平均輪候時間需5.8年 逾10萬非長者人士等上樓 【下一頁

信用卡應收帳款總額在上季曾增加3.9%，原因基於第4季的節日消費及持卡人繳付薪俸稅所帶動。但隨着上述影響減退，於2021年第1季下跌4%至1,198億港元。

中小企業務收益指數按月增至47.1 零售業及進出口貿易業有明顯上升 【下一頁

相反，拖欠及經重組合併比率由上季末的0.35%輕微上升至2021年3月底的0.36%。與此同時，信用卡季度撇帳率由上季的0.54%微跌至0.52%。

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責任編輯：羅浩濂

香港金融管理局 信用卡 信用卡貸款

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