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百大災害風險城市 亞洲佔99個

環球政經 08:54 2021/05/17

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風險評估機構 Verisk Maplecroft 公布，多個亞洲城市正面對較大風險的自然災害及污染威脅。

全球空氣狀況報告 去年近50萬嬰兒因空氣污染夭折見下頁

報告調查全球576個城市，當中的414個城市人口超過100萬人，合計14億人均正面對污染、水資源減少、熱浪等問題。報告排列最大風險的100個城市，當中99個在亞洲，包括印度的43個及中國的37個城市。而頭十名最大風險城市均是在印度及印尼。

Google 利用 Android 平台 建立全球最大地震預報系統見下頁

    點擊圖片放大

印尼雅加達為調查中面對最大風險的城市。研究員解釋，雅加達有嚴重的空氣污染及交通擠塞問題，加上常年地震威脅，讓這個居住了1千萬人的城市被列為「最危險」。另外，洪水問題亦令雅加達被列其中一個最快被淹沒的地方。


印尼總統佐科·維多多2019年曾提出研究將首都遷離雅加達，但計劃因新冠病毒爆發而擱置。


印度首都新德里及南部城市清奈分別位列第二和第三。近年新德里的空氣污染問題多次被國際關注，官方亦曾因空氣問題需要學校停課。報告引述2019年數據，印度每5人中有1人死於空氣污染相關疾病。印度其他城市包括齋浦爾、勒克瑙(Lucknow)、班加羅爾及金融城市孟買均被列入首30個最大風險城市。


東亞地區包括中國及日本較受自然災害威脅。中國廣州、東莞等地存在洪水問題; 中國深圳、日本東京及大阪均面對地震及颱風等威脅。

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撰文 : 馮卓謙

空氣污染 地震 雅加達 日本 印度 颱風 深圳 亞洲

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