迪士尼上季收入同期跌13% Disney+付費用戶遜預期

迪士尼公布季績，收入156.1億美元，同期跌13%; 盈利激增96%至9.01億美元，調整後每股盈利0.79美元，高於預期0.27美元。在激烈競爭的串流平台服務，Disney+付費用戶1.036億，遜於預期的1.093億個。

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Disney+的每月每戶平均收入 (Average Revenue per user)僅3.99美元，按年下降29%，不及預期的4.1美元。迪士尼解釋是源於於印度推出收費較低的串流平台Disney+ Hotstar，故拉低了數據。若不將有關數據計算在內，每位Disney+付費用戶本季平均收入有5.61美元。

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用戶數不及市場預期，行政總裁Bob Chapek表示，對數據表現不感擔憂，指Disney+將於下月登陸泰國及馬來西亞，加上疫情稍見緩和，影視製作將恢復拍攝，全球訂閱用戶將再有突破。

迪士尼又與美國職業棒球大聯盟(MLB)順利續簽新轉播協議，迪士尼將可獨家直播30場常規賽季比賽，有效期至2028年。

疫情亦影響迪士尼主題公園業務，收入跌44％至32億美元。目前仍有多國的迪士尼樂園在防疫規例下限制遊客數量，甚至關閉，使主題公園業務今季損失約12億美元。

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