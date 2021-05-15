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【科技一周回顧】三成Android手機現竊聽風險　科企相繼拒參與MWC 2021線下展會

科技 11:30 2021/05/15

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一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【芯片漏洞】高通5G芯片爆安全問題　約3成Android手機出現竊聽風險

芯片製造商高通（Qualcomm）一直致力為不同廠商製作手機芯片， Google、三星、LG、小米與 OnePlus 等眾多品牌都是採用高通技術。不過近日資訊安全機構的最新報告指出，高通5G芯片存在一個非常嚴重的資訊安全漏洞，讓黑客透過Android系統進行攻擊，更有機會出現被竊聽的風險。

2/ 【MWC 2021】科企相繼宣布不出席線下展會　高通也宣布僅作線上發布

科技界盛事世界流動通訊大會（MWC）往年都是在2月於西班牙巴塞隆拿舉行，惟受新冠肺炎疫情影響，去年已經取消了一屆，而今年的線下展會也被推遲到了6月底進行。不過由於疫情持續不穩定，多間科技大廠相繼拒絕參與，未知會否為MWC 2021的線下展會再添變數。

 3/ 【智能手機】2021第一季香港手機出貨量　小米成增長率榜首

隨著全球經濟復甦，刺激智能手機銷量大漲。據市場調查機構Canalys、IDC 及 StrategyAnalytics早前發布的2021年第一季全球智能手機出貨量報告均顯示，全球出貨量約在3.47至3.54億部之間，恢復到疫情前的表現。香港市場方面，蘋果穩居市佔率冠軍寶座；而小米則成為2021年第一季智能手機品牌增長率榜首，市場增長錄得超過160%。

4/ 【反欺詐】欺詐程式肆虐　蘋果揭去年拒約100萬新App上架

手機欺詐程式近日頻繁出現，規模和複雜性也日漸增加。蘋果（Apple）近日在媒體簡報會上指出，現時正提升相應措施以應對這些威脅，並以人手及機械技術並行方式，審核每個程式和更新，確保所有內容都遵從蘋果App Store對私隱、安全和垃圾程式的指引。蘋果透露，去年就阻擋了價值超過15億美元（約116億港元）的懷疑欺詐交易，並拒絕了接近100萬個有風險和易受侵害的新程式上架。

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