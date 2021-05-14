【樓市現象】短炒地舖好過炒股　聯合廣場地舖不足一個月炒貴四成

疫情肆虐，舖價大跌，不少人都看淡舖市前景。不過，引用股神巴菲特（Warren Buffett）的金句：「別人恐懼我貪婪，別人貪婪我恐懼」。因此近期屢有投資者入市，希望摸底博反彈。近期其中太子聯合廣場一地舖，於不足一個月內炒貴四成。

土地註冊處資料顯示，彌敦道760號聯合廣場地下6號舖，面積約757平方呎，原業主於今年3月底以2,000萬元買入，及至上月中，以2,780萬元售出，呎價約3.67萬元。換言之，原業主持貨不足一個月，帳面獲利780萬元，物業升值近四成。

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值得留意的是，近期屢有名人入市買舖，如中原地產創辦人施永青、祥益地產總裁汪敦敬。此外，美聯工商舖（0459）早前於短短4日內，斥約7,600萬元買入荃灣大河道舖位及北角英皇道地舖。

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