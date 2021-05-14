【二手破頂潮】屯門城·點景觀開揚　上車客斥474萬購高層開放式　創成交價新高

樓市氣氛暢旺，細價物業受追捧，500萬元以下物業更是受年輕上車客歡迎。最近有上車客斥474萬元入市，創下屋苑開放式單位成交價新高。

美聯物業屯門城點分行助理區域經理李進豪表示，城·點一個高層開放式單位獲上車客承接，作價474萬元，創同類成交價新高。成交單位為城 · 點高層E室，實用面積約232平方呎，開放式間隔，向東享山景。李進豪稱，買家為區內上車客，有見上址樓齡新，單位企理乾淨，而且有雅致裝修，火速決定入市。原業主開價474萬元放售，雙方零議價下成交，實用呎價約20,431元。

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據了解，原業主於2017年9月份以約391.4萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約82.6萬元，升值約21.1%。

李進豪續稱，二手交投加快，城·點近日連環錄得破頂成交，包括低層M室310實呎1房戶以556萬元售出，另一個低層A室372實呎2房戶以633萬元售出。

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