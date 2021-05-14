【雲端方案】DELL更新用量計費APEX方案　簡化儲存與混合雲科技管理

▲ 近日Dell就更新旗下的靈活收費APEX即服務解決方案，當中包括數據儲存、雲端服務等。

疫情過後，環球IT進程繼續加快，但市場整體競爭大，企業希望更靈活地將資源投放在IT方面，不少科技企業都推出彈性的收費服務，近日Dell就更新旗下的靈活收費APEX即服務解決方案，當中包括數據儲存、雲端服務等。

早前舉行的Dell Technologies World 2021上，該公司就宣布更新旗下的APEX即服務解決方案。Dell Technologies行銷事務部資深總裁Sam Grocott表示，現時企業都希望將IT管理更有效率更靈活。「61%企業計劃將以往只投放資源到基礎設施，轉而投資到基於使用量的計費方案。」

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雲端部署14天內完成

今次更新的就有APEX Data Storage服務，透過將科技部署於企業內部、客戶端或主機託管機房，企業可按三種不同效能層級儲存檔案。據了解，數據雖然部署在企業內部，但背後就由Dell運行及維護，而IT管理員亦可以通過後台雲端管理介面，自行調控數據儲存的資源。「企業客戶只需支付實際儲存的流量費用。」

▲ Dell Technologies行銷事務部資深總裁Sam Grocott表示，61%企業計劃將以往只投放資源到基礎設施，轉而投資到基於使用量的計費方案。

由於現時混合雲端服務開始流行，Dell亦推出APEX Cloud服務。當中分為兩部分：APEX Hybrid Cloud與APEX Private Cloud，可分別提供整合式運算儲存系統及網絡資源，以支援傳統與雲原生應用。客戶可選擇混合雲或私有雲資源，滿足如人工智能（AI）及虛擬桌面（VDI）等工作需求。Grocott表示，該方案能在14日內於企業完成部署，5天內可以完成效能擴展，英國、美國、德國等地區將會率先推出。

夥數據中心企業Equinix合作

其次，亦有APEX Custom Solutions以及APEX Console服務，前者為企業客戶提供Dell Technologies的伺服器、儲存系統、數據保護以及HCI即服務方案，後者可為客戶提供監控與管理APEX服務，協助客戶簡化IT，提供切實可行的見解及預測分析。

▲ Dell Technologies APEX產品組合業務副總裁Akanksha Mehrotra表示，本次Dell Technologies亦與Equinix合作，將APEX延展至全球主機託管點，預計服務今年能正式推出。

此外，本次Dell Technologies亦與Equinix合作，將APEX延展至全球主機託管點。Dell將根據客戶需求，在其所選擇的Equinix數據中心管理其基建，並將主機託管費用整合至同一份帳單中。透過整合Dell基建及Equinix的全球據點，企業可在所需地點提供APEX服務，並以OpEx模式支付其使用與部署的資源。Dell Technologies APEX產品組合業務副總裁Akanksha Mehrotra表示，預計服務今年能正式推出，而歐洲及亞太區則會在稍後時間推出。

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記者：李彥煒