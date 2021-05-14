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【美元走勢】6專家為美元把脈　最熊看88

Hot Talk 18:18 2021/05/14

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美國通脹飛升，但市場再未作過敏反應，美元亦失守91關。

美國剛公布4月份通脹遠超乎市場預期，大升4.2%，但聯儲局要員近日連番為CPI降温，聲言上月通脹飛升只是短暫現象，美債息亦稍為回落，美元也未能重上91關。而工銀亞洲專家亦以5大主因，拆解美國CPI急升底蘊。

此外，6大滙市名家為美元把脈，最熊料美滙指數今年將跌穿90，上商研究部主管林俊泓料，美元年內或下試88才尋底。相反，最牛的中信銀行（國際）經濟師李業勤預計，美元可能試衝95高位。

想知滙市名家美滙目標價？詳情可按下圖了解

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儘管名家對美元後向預測呈大分歧，但一致認為美國通脹不致失控，普遍料儲局明年才收水，及至2023年才恢復加息。

工銀亞洲金融市場部經理詹偉基回應本報查詢指，4月份美國CPI按年增速加快至4.2%，創下13年最大漲幅，主要涉及多個因素，包括：（1）去年同期美國封城，導致通脹急跌，令比較基數偏低；（2）近期大宗商品及原材料價格大升；（3）美國經濟在拜登政府龐大的財政刺激方案下，積累的需求釋出；（4）經濟逐步重啟下，令當地經濟強勁復甦；（5）印度疫情告急，市料全球供應鏈遭打亂，導致供應方面的限制。

詹偉基預料，短期而言上述因素仍會持續，因此美國CPI相信將維持高企一段時間。儘管美國經濟前景正在不斷改善，但現時當地勞工市場的復甦進程仍然明顯落後。截至4月底，美國總就業人數較去年2月疫情爆發前的高位，少約820萬人，其中大量失業人士更是屬於較低收入階層，反映美國勞工市場出現嚴重不均。

專家料美滙試衝95新關【下一頁

再者，企業營運以至居民消費等，自疫情後或會出現結構性轉變，例如在家工作將成為常態，使部分職位可能永久消失，這將會導致勞工需求及工人技能的配對，出現較長期調整期，使整體失業情況有機會延續。

因此，詹偉基預期，聯儲局暫時不會急於因短期通脹急升，而對貨幣政策進行調整，相信儲局需要等待勞工市場數據出現更實質改善，才會縮減買債步伐，這或會在2022年中期出現。利率方面，預計聯儲局將在2023年中期才考慮加息。

詹偉基補充，隨着美國經濟持續復甦、通脹預期維持高企，加上聯儲局暫未有對國債息率走勢進行干預的意圖，估計美國10年期國債息率可能進一步上行，並有機會達到1.8至2厘。至於美元後向，詹偉基料，今年高低位介乎89.4至93.3，年底目標90.9。

另一方面，名家對美元看法分歧，主因是美國仍受財赤及加税等困擾，而通脹升温速度也存變數。信銀國際的李業勤預計，美國通脹仍高企，美債息或高見2.25厘，刺激美元於年底見94。韓資樂天證券銷售總監陳欣則估計，美元年尾報93。

短期走勢方面，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧預計，3個月目標92.14，6個月目標為93.82。

相關新聞：【美元滙價】花旗料美滙6個月內見93.83 估美國最快明年底加息

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源

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