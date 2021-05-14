【新股IPO 】 中國中免擬跟中金合作上市 有望成香港今年最大新股

免稅零售商中國中免（滬：601888）據報正跟中金合作，計劃來香港上市，有消息人士稱，公司有可能成為今年香港最大新股。

事實上，中國中免曾於上個月公布相關上市籌備工作，並跟中介機構進行商討。不過，公司據報未有決定最終售股比例，但則有估計可能跟其他AH股相近，將出售大約10%的股權。有媒體分析，按中國中免周三(12日)時的市值計，其IPO規模有望達到91億美元。

中國中免於1948年成立，並於香港、內地、澳門、柬埔寨以及台灣營運超過200間免稅店，至於公司去年淨利則為61億元人民幣，按年升33%。

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責任編輯: 陳子謙