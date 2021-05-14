【新冠疫苗】美國奇招「谷針」成效低 接種率無明顯改善

▲ 美國各州出奇招「谷針」但成效不彰，多州新冠疫苗接種率無明顯提升。

美國總統拜登訂立新目標，希望7月4日前有7成美國人接種新冠疫苗。美國各州都出奇招「谷針」，但美媒指各地推出的措施成效不彰，多州的新冠疫苗接種率無明顯提升。

美國推出不同的措施鼓勵民眾接種疫苗：

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雖然各地都積極推出多項鼓勵措施，但這些地區的疫苗接種率似乎未見明顯升幅。根據美國疾控中心（CDC）截至周四（13日）下午的數據，美國近三分之一的州接種率不足35%，無任何州的接種率超過50%。成果最顯著的緬因州接種率也只有47%，而最低的密西西比州接種率僅得26%。

康涅狄格州派啤酒鼓勵人們接種疫苗，但該州的7日平均接種劑數由上月26日的4萬劑，於5月11日回落至3.3萬劑。而西弗吉尼亞州自上月28日宣布向接種者發放儲蓄國債以來，7日平均接種劑數一直維持在每日5,000劑的水平，未見明顯升幅。

史丹福大學醫學和經濟學教授舒爾曼（Kevin Schulman）表示，目前政治取向屬保守派及年輕美國人最抗拒接種疫苗。他建議各州針對上述群體制定鼓勵措施，為他們提供接種誘因才可提高接種率，而經濟誘因只是其中一個可行方向。

責任編輯：鄭錦玲