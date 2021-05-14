【Google手機】Google Pixel 6 外觀曝光　揭設計改革、料有三色機背

▲ 爆料達人Jon Prosser日前釋出Google自家手機Pixel 6最新渲染圖，首度揭露Google Pixel 6新外觀設計，改用3色機背！

爆料達人Jon Prosser日前釋出Google自家手機Pixel 6最新渲染圖，首度揭露Google Pixel 6新外觀設計。由此預計，Pixel 6將與上代手機Pixel 5有大不同，包括採用三色機背設計、挖孔相機改放置於中央、配備屏下指紋辨識等。

事實上，Google的前代手機Pixel 2及Pixel 3均採用雙色背蓋設計，是當時市場少有的造型，其中更以Pixel 2的熊貓色獲得不少用戶喜愛。而據指今次新機Google Pixel 6的三色機背，機背上方約三分之一部分為兩種顏色，第一層為橙色，第二層則為黑色，會用作擺放鏡頭及閃光燈；下方約三分之二部分則為單一色調，渲染圖一共釋出白、玫瑰金兩種版本，惟最終色調可能有變化。

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綜合外電消息，Google會推出兩款機型包括：Pixel 6、Pixel 6 Pro，惟詳細規格差異仍有待官方公布。據Jon Prosser透露，高階款Pixel 6 Pro會是首款配備3主鏡頭的Google手機，至於組合可能會是：廣角、超廣角、長焦鏡。Pixel 6則維持雙鏡頭配置。

責任編輯：張寶燕