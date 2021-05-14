▲ 【香港經濟】香港首季GDP向上修訂至增長7.9% 維持全年經濟最高增長5.5%

政府統計處公布第一季本地生產總值（GDP）修訂數字，由原先預估的增長7.8%，調高至7.9%。政府經濟顧問歐錫熊指，環球需求大幅反彈下，貨物出口的增長非常強勁，帶動香港經濟在第一季明顯復蘇，實質GDP重拾7.9%的可觀按年增長，結束連續六個季度收縮的情況。

經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值顯著增長5.4%，較原先預估的5.3%為高，較上一季的0.5%升幅明顯加快，連續三季上升。不過，經濟復蘇並不平均，而且整體經濟活動仍低於衰退前的水平，因疫情繼續打擊個別經濟環節，特別是一些涉及面向消費者的活動。

5券商調升香港全年GDP預測【下一頁】

歐錫熊表示，考慮到經濟復蘇並不平均，加上與疫情相關的不確定性仍然高，今年實質GDP增長預測在今輪覆檢維持在《財政預算案》公布的3.5%至5.5%。不過，倘若疫情往後改善，實際表現可望接近預測範圍的上限，政府會繼續密切留意情況。

通脹方面，隨經濟復蘇，本地通脹或輕微上升，但本地經濟仍然在低於生產容量的情況下運行，而且環球通脹大致維持受控，整體價格壓力全年合計應保持輕微，今年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測在今輪覆檢分別維持在1%及1.6%。

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編輯：陳韻妍